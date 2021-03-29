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إقتصاد
البنزين فوق الـ40 ألف.. ارتفاع جديد بأسعار المحروقات
Lebanon 24
29-03-2021
|
07:25
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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 400 ليرة و98 أوكتان 500 ليرة والمازوت 500 ليرة وقارورة الغاز 400 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
بنزين 95 أوكتان: 39700 ليرة.
بنزين 98 أوكتان: 40900 ليرة.
المازوت: 28000 ليرة.
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المصدر:
الوطنية للإعلام
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