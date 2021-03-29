البنزين فوق الـ40 ألف.. ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 400 ليرة و98 أوكتان 500 ليرة والمازوت 500 ليرة وقارورة الغاز 400 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:بنزين 95 أوكتان: 39700 ليرة.بنزين 98 أوكتان: 40900 ليرة.المازوت: 28000 ليرة.