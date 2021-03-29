إقتصاد

بعد 6 أيام.. هكذا تم تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس وهذه التفاصيل (فيديو وصورة)

Lebanon 24
29-03-2021 | 07:43
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أعلنت شركة "إنتش كيب" لخدمات الشحن عبر حسابها على تويتر أن سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن التي علقت في قناة السويس أعيد تعويمها اليوم الاثنين ويجري تأمينها.
 
 
 
 
وأظهر موقع تتبع حركة السفن العالمية VesselFinder استجابة السفينة إيفير جيفين Ever Given الجانحة في قناة السويس لمناورات الشد.

ولأول مرة منذ جنوحها الثلاثاء الماضي، أظهر الموقع نجاح مناورات الشد التي شاركت فيها 10 قاطرات، ما أدى إلى استقامة السفينة في المجرى الملاحي.
 
 
وفي وقت سابق فجر اليوم الإثنين، أعلنت هيئة قناة السويس، بدء مناورات الشد لتعويم السفينة الجانحة  بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.
 
 
من جهته، كشف مصدر بقناة السويس أنّه "تم تشغيل محركات السفينة إيفر غيفن والاستعدادات جارية لإبحارها إلى منطقة البحيرات". بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر محلية قولها إنّ السفينة إيفر غيفن عادت إلى "مسارها الطبيعي". من جانبه، أوضح مصدر داخل الهيئة، في تصريحات لـ"الشرق"، أن الفرق العاملة في جهود تعويم السفينة تنتظر ارتفاع منسوب مستوى المياه حتى يتم تحرير السفينة بشكل كامل، مشيراً إلى أن هناك "رمال كثثيفة وطين" بالقرب من مقدمة السفينة، "وبالتالي ننتظر ارتفاع منسوب المياه لسحبها"، بحسب تعبيره.

يذكر أن سفينة الحاويات Ever Given العملاقة التي يبلغ طولها 1300 قدم، لا تزال جانحة في قناة السويس، مما تسبب بتوقف مرور السفن عبر القناة، حيث لا تزال مئات السفن عالقة على الجانبين، بانتظار إعادة فتح القناة.
 
المصدر: وكالات
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