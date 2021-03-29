إقتصاد

بقيمة 200 مليون دولار.. مجلس النواب أقر إعطاء سلفة خزينة لـ"كهرباء لبنان"

Lebanon 24
29-03-2021 | 11:55
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 أقر مجلس النواب في جلسته العامة إعطاء سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان.
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كهرباء

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