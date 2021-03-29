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إقتصاد
بقيمة 200 مليون دولار.. مجلس النواب أقر إعطاء سلفة خزينة لـ"كهرباء لبنان"
Lebanon 24
29-03-2021
|
11:55
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أقر مجلس النواب في جلسته العامة إعطاء سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان.
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