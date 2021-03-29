خدمات نقابة المحامين في الشمال أصبحت عبر "ليبان بوست"

أعلنت شركة "ليبان بوست" عن المباشرة إبتداءً من الاول من نيسان، بتقديم الخدمات المدرجة في مذكرتي التفاهم الموقعتين مع نقابة المحامين في الشمال، والتي تتيح للمحامين المنتسبين دفع الرسم السنوي، وللمتقاعدين، أو من يمثلهم، الحصول على مخصصاتهم الفصلية، وذلك في أي من فروع ليبان بوست على كافة الأراضي اللبنانية ولاحقا عبر الخدمة المنزلية.