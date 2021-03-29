تراجع "طفيف" للدولار.. إليكم سعره مساء اليوم

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم، بين 12675 و 12750 ليرة لبنانية.

يُشار إلى أنّ الدولار سجل صباحاً سعر تراوح بين 12700 - 12800 ليرة لبنانية.