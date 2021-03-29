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إقتصاد
تراجع "طفيف" للدولار.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
29-03-2021
|
21:26
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تراوح سعر الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم، بين 12675 و 12750 ليرة لبنانية.
يُشار إلى أنّ الدولار سجل صباحاً سعر تراوح بين 12700 - 12800 ليرة لبنانية.
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