إقتصاد

إعلان هام من "فيزا" للمستخدمين

Lebanon 24
30-03-2021 | 10:00
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في خطوة تعزز من العملات المشفرة، أعلنت شركة فيزا العالمية أنها ستسمح بالتعاملات المالية بالعملات المشفرة بالدولار الأميركي، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.

وقالت فيزا إنها ستتيح هذا الأمر بالتعاون مع منصة "كريبتو" الخاصة بالعملات المشفرة، وستقوم بإضافة شركاء آخرين في وقت لاحق من العام الحالي.

وستتاح التعاملات بعملة "يو أس دي أس"، وهي عملة مشفرة ترتبط بالدولار الأميركي.

وتتجه العديد من شركات الدفع والائتمان المختلفة مثل ماستر كارد وبلاك روك، لإتاحة التعاملات بعملات مشفرة، فيما كانت قد أعلنت تسلا أخيرا أنه أصبح بإمكان العملاء شراء سياراتهم الكهربائية باستخدام البتكوين.

كوي شيفيلد، رئيسة قسم التشفير في فيزا العالمية، قال إننا نرى طلبا متزايد للتعاملات بالعملات الرقمية واستخدامها.

وأشارت إلى أنه "ببساطة إذا أراد أحد المستخدمين شراء فنجان قهوة باستخدام بطاقة فيزا كريبتو، فإن العملة الرقمية ستقوم بالدفع وكأنها نقود تقليدية.

وخلال آذار الحالي، أصبح بنك مورغان ستانلي أول بنك أميركي كبير يتيح عملة بتكوين لعملاء إدارة الثروات لديه، وفقا لما ذكرت قناة  "سي.إن.بي.سي".
 
وأبلغ البنك مستشاريه الماليين في مذكرة داخلية بأنه سيسمح بالاستثمار في ثلاثة صناديق تتيح تملك بتكوين، حسبما أوردته سي.إن.بي.سي، نقلا عن مصادر قالت إنها مطلعة اطلاعا مباشرا.

وتكتسب العملة المشفرة قبولا عاما في الآونة الأخيرة، مع مراهنة شركات مثل تسلا والعديد من الصناديق الاستثمارية عليها.
المصدر: الحرة
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