19
o
بيروت
25
o
طرابلس
18
o
صور
25
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
18
o
بشري
21
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
في 2020.. القطاع العقاري في لبنان شهد ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق!
Lebanon 24
30-03-2021
|
09:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
اصدرت المديرية العامة للشؤون العقارية بيانا أشارت فيه الى انه مع "تفاقم أزمة القطاع المصرفي، وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وصعوبة الحصول على الأموال والودائع بالدولار نقدا من المصارف، عمد كثر من أصحاب الودائع، لا سيما الكبيرة منها إلى سحبها بموجب شيكات واستخدامها في شراء العقارات الشاغرة والمبنية ظنا منهم أنهم بذلك يحفظون أموالهم بعدما فقدوا ثقتهم بالمصارف، وأيضا يحافظون على قيمة أموالهم. لذا شهد القطاع العقاري في العام 2020 ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق في تسجيل عمليات البيع والشراء إذ وصل عدد العمليات إلى 82 ألفا، أما القيمة المصرح عنها فوصلت إلى 14.4 مليار دولار (وربما كانت القيمة الحقيقة أكبر من ذلك، أي بارتفاع من حيث القيمة مقارنة بالعام 2019 بلغ نسبة 110 %).
ولاحظت المديرية انه "قد يكون جزء قليل من عمليات التسجيل عائدا إلى عقود بيع تمت في سنوات سابقة ويتم تسجيلها الآن للاستفادة من انخفاض قيمة الليرة اللبنانية وخفض الرسوم".
تابع
الأكثر قراءة
القوات اللبنانية في الضاحية غداً... ماذا يجري؟
Lebanon 24
القوات اللبنانية في الضاحية غداً... ماذا يجري؟
19:13 | 2021-03-29
29/03/2021 07:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك من جديد.. هذا ما حصل "على مدى 3 ايام متتالية تقريبا" (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك من جديد.. هذا ما حصل "على مدى 3 ايام متتالية تقريبا" (فيديو)
15:00 | 2021-03-29
29/03/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب العلامة فضل الله يعلن أول أيام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
مكتب العلامة فضل الله يعلن أول أيام شهر رمضان المبارك
14:48 | 2021-03-29
29/03/2021 02:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية.. هذا ما سجله صباحا
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية.. هذا ما سجله صباحا
08:46 | 2021-03-30
30/03/2021 08:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" تُفجع بوفاة طفلتها الرضيعة
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" تُفجع بوفاة طفلتها الرضيعة
22:19 | 2021-03-29
29/03/2021 10:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:00 | 2021-03-30
مع تراجع الليرة أمام الدولار.. نداء من أردوغان للأنراك
12:00 | 2021-03-30
الدولار يدفع الذهب إلى المنطقة الحمراء!
11:15 | 2021-03-30
اجراءات سلامة تساهم في تخفيض واستقرار سعر الصرف.. هذا ما قاله وزني عن أزمة الدولار
11:00 | 2021-03-30
ابتداء من السبت.. رحلات أسبوعية من سوريا إلى هذا البلد (صورة)
10:00 | 2021-03-30
إعلان هام من "فيزا" للمستخدمين
08:46 | 2021-03-30
الدولار يرتفع في السوق الموازية.. هذا ما سجله صباحا
فيديو
وزارتا الإعلام والصحة أطلقتا فيديو توعويا عن عملية التلقيح
Lebanon 24
وزارتا الإعلام والصحة أطلقتا فيديو توعويا عن عملية التلقيح
09:13 | 2021-03-30
30/03/2021 13:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا وصف عادل إمام تصرف أحمد زكي في "مدرسة المشاغبين" (فيديو)
Lebanon 24
هكذا وصف عادل إمام تصرف أحمد زكي في "مدرسة المشاغبين" (فيديو)
23:00 | 2021-03-29
30/03/2021 13:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجة في أميركا بعد تقييد الشرطة طفلا عمره 5 سنوات! (فيديو)
Lebanon 24
ضجة في أميركا بعد تقييد الشرطة طفلا عمره 5 سنوات! (فيديو)
21:00 | 2021-03-29
30/03/2021 13:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact