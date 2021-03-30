إقتصاد

اجراءات سلامة تساهم في تخفيض واستقرار سعر الصرف.. هذا ما قاله وزني عن أزمة الدولار

Lebanon 24
30-03-2021 | 11:15
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في تعليق جديد على أزمة الدولار، قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني "ان الإجراءات التي سيقوم بها حاكم مصرف لبنان تساهم في تخفيض واستقرار سعر الصرف".
وجاء كلام وزني خلال لقائه في مكتبه في الوزارة، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الشيخ حسن عز الدين يرافقه معاونه ساجد شحرور، حيث جرى استعراض عدد من القضايا التي تخص وتهم مدينة صور وقضائها بشكل عام.
وخلال اللقاء، أكد النائب عز الدين "ضرورة متابعة إنجاز وتجهيز مكتب السجل العقاري ودائرة المساحة في مدينة صور، لناحية تأمين المستلزمات المطلوبة، وزيادة عدد الموظفين لتسهيل المعاملات ومساعدة المواطنين في صور وقضائها، واختصار المسافات عليهم". كما أثار معه فقدان الطابع الأميري من الأسواق.
وقال وزني: "مشكلة الطابع الأميري المفقود في الأسواق في طريقها إلى الحل قريبا"، مضيفاً "ان الإجراءات التي سيقوم بها حاكم مصرف لبنان تساهم في تخفيض واستقرار سعر الصرف".


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