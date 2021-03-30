إقتصاد

مع تراجع الليرة أمام الدولار.. نداء من أردوغان للأتراك

Lebanon 24
30-03-2021 | 13:00
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ناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه تحويل مدخراتهم من النقد الأجنبي والذهب إلى العملة الوطنية، عبر المؤسسات والجهات المالية التركية.

وقال إن "ذلك يمثل استراتيجية تعود بالنفع عليهم وعلى البلاد بعد أن تسبب تغيير محافظ البنك المركزي في هبوط الليرة حوالي 12% في أسبوع".

واليوم أصدر أردوغان قراراً بإقالة نائب محافظ البنك المركزي مراد جيتين كايا، وتعيين مصطفى دومان بديلاً له، وذلك بعد نحو أسبوع من إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال وتعيين شهاب كافجي أوغلو خلفاً له.

وبعد قرار إقالة نائب محافظ البنك المركزي قالت وسائل إعلام محلية إن الليرة التركية شهدت انخفاضاً أمام العملات الأجنبية ووصل سعر صرفها أمام الدولار بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، إلى 8.25 أي بمعدل انخفاض 0.81% عن سعر الإغلاق يوم الاثنين.
المصدر: وكالات
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