تصريحات خطيرة تكذّب روحاني.. هذا ما كشفه محافظ المركزي الإيراني

كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن الحكومة لجأت لطباعة العملة خلال العامين الماضيين، وذلك للتعويض عن العجز في الموازنة والموارد الحكومية.وقال همتي في مقابلة تلفزيونية، إنه لم يكن أمام الحكومة من خيار آخر لسد العجز في الموازنة، مؤكدا أن تلك الخطوة زادت التضخم في البلاد.كما كشف همتي عن أن أحد عشر شخصا في إيران استدانوا من البنوك أموالا بلغت 90 ألف مليار تومان، وتمت استعادة حوالي 30 ألف مليار تومان منها فقط.وقال: "لسوء الحظ فإن التمويل المصرفي مغر ويمكن أن يولد الفساد وهناك بالتأكيد بعض الأشخاص الذين يحاولون استغلال ذلك".ولا تتوافق تصريحات همتي مع إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني في أكثر من مناسبة، أن الحكومة لم تلجأ إلى طباعة النقود، ولم تقترض من البنك المركزي لسد العجز.