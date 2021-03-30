16
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الكويت يدعم المتضررين من كورونا
Lebanon 24
30-03-2021
|
19:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الیوم الثلاثاء، على مشروع قانون بدعم وضمان تمویل البنوك المحلیة للعملاء المتضررین من تداعیات أزمة فیروس كورونا واقتراحات قوانین ذات الصلة.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، وافق المجلس في المداولتین الأولى والثانیة على اقتراحات بقانون بشأن تأجیل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعیاته.
وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون في المداولتین الأولى والثانیة في جلسة المجلس العادیة بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددھم 33 عضوا.
ویتیح القانون الجديد الاستفادة من تأجیل الالتزامات المالیة المستحقة على المواطنین لمدة 6 أشھر من تاریخ سریان القانون على أن تحدد الجھات المعنیة الضوابط والشروط اللازمة لتنفیذه.
ویشمل تأجیل سداد الالتزامات المالیة المستحقة على المواطنین الراغبین في ذلك لدى الجھات التالیة (صندوق معالجة أوضاع المواطنین المتعثرین - صندوق دعم الأسرة - المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة - بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعایة السكنیة).
ویتعلق بتأجیل سداد أقساط القروض الاستھلاكیة والمقسطة في البنوك المحلیة وشركات الاستثمار وشركات التمویل الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الیوم إلى مناقشة تقریر لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة البرلمانیة عن مشروع القانون سالف الذكر.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
تابع
الأكثر قراءة
رسالة من جنبلاط الى "حزب الله"
Lebanon 24
رسالة من جنبلاط الى "حزب الله"
08:45 | 2021-03-30
30/03/2021 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية.. هذا ما سجله صباحا
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية.. هذا ما سجله صباحا
08:46 | 2021-03-30
30/03/2021 08:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تركه OTV: رواد ضاهر ينتقد "التيار" ومناصريه.. هذا ما قاله
Lebanon 24
بعد تركه OTV: رواد ضاهر ينتقد "التيار" ومناصريه.. هذا ما قاله
08:39 | 2021-03-30
30/03/2021 08:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل امام القضاء... ولكن
Lebanon 24
باسيل امام القضاء... ولكن
15:51 | 2021-03-30
30/03/2021 03:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
غادرت منزلها في طرابلس وتبين أنها لدى المخابرات السورية!
Lebanon 24
غادرت منزلها في طرابلس وتبين أنها لدى المخابرات السورية!
21:53 | 2021-03-30
30/03/2021 09:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
23:00 | 2021-03-30
مجموعة فنية قيمتها 3 مليارات دولار تمتلكها ايران... ماذا في التفاصيل؟
21:24 | 2021-03-30
كيف أقفل دولار السوق الموازية؟
21:00 | 2021-03-30
في زمن التدهور الاقتصادي... اليك مجموعة نصائح قد تساعدك في ادخار بعض الاموال
15:26 | 2021-03-30
"أمازون" تعتذر بعد عرضها لمنتج مهين لدولة عربية.. ما قصته؟
15:00 | 2021-03-30
قطع الكهرباء عن 120 ألف منزل في تركيا.. لهذا السبب
14:00 | 2021-03-30
تصريحات خطيرة تكذّب روحاني.. هذا ما كشفه محافظ المركزي الإيراني
فيديو
مشهد مؤثّر.. قطّة تحمل ابنها المريض إلى المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤثّر.. قطّة تحمل ابنها المريض إلى المستشفى (فيديو)
18:00 | 2021-03-30
31/03/2021 00:38:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تطوّر لعبة تحاكي قصة السفينة "إيفر غيفن"! (فيديو)
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تطوّر لعبة تحاكي قصة السفينة "إيفر غيفن"! (فيديو)
18:00 | 2021-03-30
31/03/2021 00:38:38
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد عساف يتحدث عن زوجته وتفاصيل زواجهما: "كانت خائفة مني"! (فيديو)
Lebanon 24
محمد عساف يتحدث عن زوجته وتفاصيل زواجهما: "كانت خائفة مني"! (فيديو)
17:00 | 2021-03-30
31/03/2021 00:38:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact