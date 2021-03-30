إقتصاد

"أمازون" تعتذر بعد عرضها لمنتج مهين لدولة عربية.. ما قصته؟

Lebanon 24
30-03-2021 | 15:26
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اعتذرت شركة "أمازون" لفتاة عراقية اشتكت من عرض منتج "ممسحة حمام" تحمل تصميم وألوان العلم العراقي، وتعهدت بـ"التحقيق بالحادثة وإزالة المنتج" من الموقع الإلكتروني.

وكتبت الفتاة العراقية، رغد الحيالي، وهي كاتبة وإعلامية "على شركة أمازون إلغاء هذا المنتوج الذي يهين العراق وشعبه وعلمه، وعليها أن تعتذر رسميا لما فعلت".

ودعت الحيالي العراقيين لمقاطعة الشركة في حال لم تستجب لهذه الطلبات.

وردا على تغريدة الحيالي، كتب حساب Amazon Help رسالة قال فيها: "مرحبا رغد، نعتذر عن أية مضايقة، في بعض الأحيان نحن نرى مثل هذه المنتجات، لكننا سنحقق فيها، ونزيلها من الموقع.

 

والحيالي هي كاتبة وإعلامية عراقية صدر لها مجموعة قصص قصيرة، وهي تقيم في الإمارات، بحسب المعلومات التي نشرتها على حسابها في الموقع.

ويعرض موقع أمازون منتجات مشابهة يستخدم فيها تصاميم أعلام دول مختلفة حول العالم.

المصدر: الحرة
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