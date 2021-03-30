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إقتصاد
كيف أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
30-03-2021
|
21:24
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 12700 و12750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وينتظر أن تبصر منصة مصرف لبنان النور الأسبوع المقبل، التي من شأنها أن تخفض سعر صرف الدولار.
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