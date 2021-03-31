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إقتصاد
اعتماد في موازنة قبل تصديقها... بمسمّى سلفة خزينة
Lebanon 24
31-03-2021
|
06:30
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كتب المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية في" الاخبار": ان إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان، وهي مؤسسة عامة مستقلة ماليًا وإداريًا، من حيث النص، سلفة خزينة يدخل ضمن الفقرة 3 من المادة 203 من قانون المحاسبة العمومية، التي تنص على أن سلفات الخزينة إمدادات تعطى من موجوداتها لتغذية صناديق المؤسسات العامة والبلديات، والصناديق المستقلة المنشأة بقانون. علّقت المادة 204 من قانون المحاسبة العمومية إعطاء هذا النوع من سلفات الخزينة على تثبت وزير المالية من إمكانية الجهة المستلفة إعادة السلفة نقدًا في المهلة المحددة لتسديدها...
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المصدر: الأخبار
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