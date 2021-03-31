هبوط غير متوقع في مخزونات البنزين الأميركية

قالت مصادر تجارية، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما هبطت مخزونات البنزين، بحسب ما أفاد موقع "سبوتنيك".

وأضافت المصادر، أن "مخزونات الخام زادت بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 آذار، بينما كان محللون قد توقعوا ارتفاعا بحوالي 100 ألف برميل، وفقا لرويترز.