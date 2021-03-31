هبوط غير متوقع في مخزونات البنزين الأميركية

قالت مصادر تجارية، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما هبطت مخزونات البنزين، بحسب ما أفاد موقع "سبوتنيك".
وأضافت المصادر، أن "مخزونات الخام زادت بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 آذار، بينما كان محللون قد توقعوا ارتفاعا بحوالي 100 ألف برميل، وفقا لرويترز.
وتراجعت مخزونات البنزين ستة ملايين برميل مقارنة، مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 700 ألف برميل.
وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بحوالي 2.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 200 ألف برميل.
كانت مصادر قالت أمس إن السعودية مستعدة لدعم تمديد تخفيضات النفط التي تنفذها منظمة أوبك وحلفاؤها لتشمل أيار وحزيران.
وذكر المصدر أيضا، إن المملكة مستعدة أيضا لتمديد تخفيضاتها الطوعية، لتعزيز أسعار النفط وسط موجة إغلاق جديدة لكبح انتشار فيروس كورونا.