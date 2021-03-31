إقتصاد

تحذير من أزمة كبيرة في الأمن الغذائي.. "بهدلة"

Lebanon 24
31-03-2021 | 09:56
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حذر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي من الفوضى العارمة نتيجة التقلبات الكبيرة لسعر صرف الدولار والصعوبة بايجاده لشراء السلع المستوردة، واصفا في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" المرحلة التي نمر بها بالـ"بهدلة"، حيث نجد تهافت المواطنين على السلع المدعومة من زيت وسكر في وقت هجر المستهلك البضائع الـ lux وفضل شراء الاقل جودة وباسعار معقولة تتماشى مع قيمة راتبه الشهري.

البحصلي الذي تحدث عن أزمة كبيرة يمر فيها الأمن الغذائي نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمُستهلك طالب باستبدال آلية الدعم عبر إقرار البطاقة التموينية للحدّ من هدر الدولار
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