إقتصاد

سفارة لبنان لدى فرنسا تنظم منتدى افتراضياً لدعم الصناعة اللبنانية

Lebanon 24
31-03-2021 | 10:12
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نظَّمت سفارة لبنان لدى فرنسا منتدى إفتراضياً لدعم الصناعة اللبنانية بمشاركة فرنسية بهدف مواجهة التحديات الراهنة واقتناص الفرص الاستثمارية الصائبة بالرغم من المخاطر الاقتصادية والمالية الراهنة.

 

إفتتح المنتدى سفير لبنان لدى فرنسا السيد رامي عدوان وأدار النقاش الباحث والمحلل فؤاد الخوري حلو.

 

كما شارك مدير عام وزارة الصناعة اللبنانية السيد داني جدعون في المنتدى وكانت له مداخلة في الجلسة الافتتاحية بعد عرضٍ تمهيدي للملحق الاقتصادي في سفارة لبنان لدى فرنسا الآنسة راشيل علم الدين. وساهمت في إحياء النقاش غرف التجارة والصناعة في مختلف المناطق الفرنسيّة ولاسيما غرفة التّجارة والصّناعة في باريس، غرفة التّجارة العربيّة- الفرنسيّة، غرفة التجارة اللبنانية –الفرنسيّة وتجمُّع المؤسسات الإقتصاديّة الفرنسيّة – اللبنانية، وعرض المنتدى عددًا من الصناعات الواعدة (الصناعة الغذائية، تجهيز المعدات، صناعة الأدوية...) بالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين. كما كان لافتًا مشاركة مؤسسات تأمين الاستثمارات الفرنسية COFACE و Euler Hermes، بالإضافة إلى صندوق Cedar Oxygen Fund المخصص لدعم القطاع الصناعي في لبنان. وأجمع المشاركون في تحليلهم الواقعي للأزمات التي يتخبط فيها لبنان على أن المرحلة بالرغم من دقتها لم تنل من إرادة مستثمرين لبنانيين يبنون قصص نجاح في بلد الأرز ويعوِّلون على استدامة التعاون بين القطاع الخاص في كل من لبنان وفرنسا.

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