إقتصاد

بعضها مجمد... هذه ديون الدول العربية المستحقة لروسيا

Lebanon 24
31-03-2021 | 14:00
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كشف البنك الدولي، في تقرير نشره على موقعه مساء أمس، عن الدول المدينة لروسيا، بما ذلك ديون الدول العربية المستحقة لموسكو في نهاية عام 2019.

وحسب بيانات البنك لنهاية 2019، فإن نحو 30 دولة نامية مدينة لروسيا بحوالي 22.9 مليار دولار في شكل قروض ثنائية. وتحتل روسيا المرتبة الخامسة بين أكبر الدائنين للدول النامية، فيما تحتل الصين المركز الأول في هذه القمة.

وتعد بيلاروس أكبر دولة مدينة لروسيا بقيمة 8.1 مليار دولار. علاوة على أن البلدين وقعا نهاية عام 2020، اتفاقا لمنح مينسك قرضا بقيمة مليار دولار إضافية.

كما توجد ديون لروسيا على بنغلاديش وفنزويلا والهند وفيتنام واليمن بأكثر من مليار دولار. كما أن قائمة الدول المدينة تشمل العراق وكوبا.

كذلك مصر مدينة لروسيا بمبلغ 495.5 مليون دولار، ولروسيا ديون على دول إفريقية، ولا سيما الصومال وموزمبيق وإثيوبيا، تبلغ قيمتها الإجمالية 973 مليون دولار.

إلى جانب ذلك جمدت موسكو ديون بعض الدول ومن ضمنها سوريا، حيث جمدت ديونا لسوريا بقيمة 525 مليون دولار، ولأفغانستان 849 مليونا ولكمبوديا بقيمة 458 مليونا.

يذكر أن روسيا منذ التسعينيات قامت بإعادة هيكلة جزء من الديون السوفيتية لدول مثل فيتنام واليمن وكوبا والهند.
المصدر: روسيا اليوم
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