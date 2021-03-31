إقتصاد

بسبب الضغوط المعيشية.. "مياه الجنوب" تعلن عن تسهيلات وتخفيضات

Lebanon 24
31-03-2021 | 13:39
A-
A+
Doc-P-808501-637527950547650486.jpg
Doc-P-808501-637527950547650486.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان، أنها اتخذت "سلسلة إجراءات تخفف قدر الامكان عن المواطنين وتقدم التسهيلات المالية لهم، نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة والضغوط المعيشية الواقعة على كاهلهم"، ولخصت الاجراءات بالآتي:
1- الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2020 وما قبله بنسبة (90%) وذلك لغاية 31 كانون الاول 2021.
2 - تقسيط البدلات المتأخرة عن الاعوام السابقة للعام 2021 على اقساط شهرية تصل الى 60 دفعة (لمدة تصل أقصاها الى 5 سنوات)
3 - خفض رسم الاشتراك الجديد من 620 ألف ليرة لبنانية الى 353 ألف ليرة لبنانية.
4 - الغاء بدل تغيير أسماء المشتركين (نقل الإسم مجاني)".

وأعلنت المؤسسة أنه "تحسسا منها للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بات بإمكان المشتركين الحاليين تقسيط بدل اشتراك المياه لعام 2021 على 4 دفعات فصلية (دفعة كل 3 أشهر) وأنها أمنت للمواطنين المقيمين والمغتربين غير الراغبين بتحمل كلفة ووقت التنقل امكانية الدفع الالكتروني عبر موقعها www.slwe.gov.lb، وهي لا تزال توفر لهم امكان الدفع عبر مكاتب شركات تحصيل وارسال الأموال (OMT, CashU) في مختلف فروعها في البلدات والمدن اللبنانية كافة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:04 | 2021-03-31
14:00 | 2021-03-31
12:00 | 2021-03-31
11:23 | 2021-03-31
11:00 | 2021-03-31
10:12 | 2021-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website