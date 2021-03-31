إقتصاد

وزني: الرواتب والأجور للقطاع العام مؤمنة لعام 2021

Lebanon 24
31-03-2021 | 14:52
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استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غازي وزني، وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الأسمر. وقد تم التباحث في موازنة الضمان الاجتماعي ومعالجة قضية مصالح المياه وعائدات الجباية والتعويضات المتأخرة والسلفات المستحقة لمؤسسة مياه البقاع.

وأكد الاجتماع ضرورة التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الطاقة والمياه لحل الأمور العالقة وفقا للأصول المالية والإدارية.

كما اجتمع وزني بوفد من جمعية الاعلاميين الاقتصاديين برئاسة سابين عويس وتمت مناقشة الأمور المالية والاقتصادية كافة وضرورة تشكيل حكومة جديدة لمعالجة الأزمة المالية.

وأكد وزني خلال الاجتماع أن موضوع الرواتب والأجور للقطاع العام مؤمن لعام 2021.

أما بشأن المنصة الالكترونية التي أطلقها مصرف لبنان، أشار الوزير وزني إلى أنها "حل موقت لا يعالج أزمة الليرة في لبنان وإنما الحل الدائم يكون من خلال تفعيل دور الحكومة وما يترافق معها من إصلاحات.

وفي ما خص الموازنة شدد الوزير وزني على أنها تركز على هدفين الأول اجتماعي صحي والثاني لدعم المؤسسات الاقتصادية، مشيرا إلى أنها لم تتضمن أي إجراءات ضريبية.
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