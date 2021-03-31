إقتصاد

أغنى عائلة تربح 3 ملايين دولار في الساعة.. من هي؟

Lebanon 24
31-03-2021 | 16:15
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بعيدا عن الثروات الشخصية للأفراد في الولايات المتحدة على غرار إيلون ماسك وجيف بيزوس والاغنياء الذين تتصدر أسماؤهم العناوين كأغنى الأشخاص على وجه الأرض، يبرز الحديث عن الثروات المجمعة للعائلات في الولايات المتحدة والتي تشير الأرقام إلى تخطيها حاجز التريليون دولار لأغنى 50 أسرة في أكبر اقتصاد بالعالم.

ويشير تقرير لموقع "Visual Capitalist" إلى بلوغ الثروات المجمعة لكبريات الأسر في أميركا نحو 1.2 تريليون دولار بنهاية العام الماضي في وقت واصلت فيه عدد من الأسر زيادة ثرواتها بفعل الجائحة.

ويأتي في مقدمة تلك الأسر عائلة والتون المالكة لسلسة المتاجر الشهيرة "Walmart" بثروة تقدر بنحو 247 مليار دولار بعد إضافة نحو 25 مليار دولار إلى ثرواتهم العام المنصرم بواقع 3 ملايين دولار في الساعة الواحدة.

وفي المرتبة الثانية تأتي عائلة كوخ المالكة لشركة Koch Industries بثروة تقدر بنحو 100 مليار دولار فيما يحل في المرتبة الثالثة عائلة مارس المالكة لعلامة الشوكولا الشهيرة Mars بثروة تقدر بنحو 94 مليار دولار.

وتتضمن القائمة أيضا في المرتبة السادسة عائلة جونسون المالكة للعلامة التجارية الشهرة Johnson بثروة تقدر بنحو 37 مليار دولار فيما تأتي عائلة نيو هاوس صاحبة شركة Condé Nast في المرتبة العاشرة بثروة تقدر بنحو 30 مليار دولار.

وتتضمن القائمة الكثير من المفاجآت مع خروج عائلة فاندربيلت من القائمة بشكل تام وهي أحد أشهر العائلات من حيث الثراء في التاريخ الأميركي الحديث والتي يعود سيطها إلى القرن التاسع العشر، فيما فقدت عائلات شهيرة أخرى على غرار فورد مراكزها ضمن القائمة.

على الجانب الآخر احتفظت عائلة روكفيليرز، التي عرفت أول ملياردير أميركي بالتاريخ وبالتحديد في العام 1926. بمكان لها في القائمة وبالتحديد في المرتبة 43 بثروة تقدر بنحو 8.4 مليار دولار.

وتضمنت المراكز العشرة الأولى في القائمة أسماء أخرى لعائلات شهيرة على غرار عائلة بريزتيكر والمالكة لسلسلة فنادق "حياة" والتي حلت في المرتبة التاسعة بثروة تقدر بنحو 32.5 مليار دولار.
المصدر: العربية
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