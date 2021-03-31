إقتصاد

وزارة الطاقة اصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر آذار

Lebanon 24
31-03-2021 | 17:30
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أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر آذار هو التالي: 882 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:
- قدرة 5 أمبير: 20.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 882 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- قدرة 10 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 882 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- قدرة 15 أمبير: 40.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 882 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

970 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
- للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:
- قدرة 5 أمبير : 20000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 970 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
- قدرة 10 أمبير : 30000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 970 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
- قدرة 15 أمبير : 40000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 970 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
* تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وإن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر آذار البالغ 25632 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها؛

وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستنادا الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر.

تضاف نسبة 10 % على التسعيرة المعتمدة في حال وجود المولد في منطقة جبلية او في البلدات الصغيرة حيث عدد المشتركين قليل وشبكات التوزيع طويلة.

كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كتبا حول تسعيرة شباط 2021 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
 
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