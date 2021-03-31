جولة لمراقبي حماية المستهلك على السوبرماركت في بلدات عكارية للتأكد من بيعها المواد المدعومة

جال مراقبون من مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بمؤازرة دورية من مديرية أمن الدولة في محافظة عكار، على السوبرماركت والمحال التجارية التي تبيع المواد الغذائية، للتأكد من توزيعها للمواد الغذائية المدعومة وخصوصا الزيت، وللتثبت من عدم احتكارها لهذه المواد.وشملت الجولة بلدات البيرة، القبيات، عندقت، مشتى حسن، مشتى حمود ووادي خالد، وجميعها في منطقة الدريب - عكار. ولم تسجل اية مخالفة.