بعد انخفاضه... سعر صرف الدولار يرتفع مجدداً في السوق الموازية!

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية حيث تراوح بين 12200 ليرة لبنانية للبيع و12250 ليرة للشراء.



وذلك بعد ان تراوح بين 12100 للبيع و12200 ليرة للشراء في فترة بعد الظهر.