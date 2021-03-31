إقتصاد

بعد انخفاضه... سعر صرف الدولار يرتفع مجدداً في السوق الموازية!

Lebanon 24
31-03-2021 | 19:10
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية حيث تراوح بين 12200 ليرة لبنانية للبيع و12250 ليرة للشراء.

وذلك بعد ان تراوح بين 12100 للبيع و12200 ليرة للشراء في فترة بعد الظهر.
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