"ترشيد الدعم".. ماذا قال الأسمر؟

رئيس "العمالي العام" بشارة الأسمر قال في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية: "هناك اليوم ضرورة لترشيد الدعم لا ان يكون بشكل عشوائي، لأن رفع الدعم الحالي سيؤدي الى كارثة محتمة، كما اتفقنا على طرح البطاقة التمويلية الممولة من البنك الدولي والمصرف المركزي بحدود المليار دولار، وهي ستؤمن اغاثة لعدد كبير من العائلات الفقيرة والتي زادت نسبتها كثيرا في ظل الأزمة التي نعيشها".وقال الأسمر: "نحن كاتحاد عمالي عام منفتحون على أي حوار يؤدي الى ترشيد الدعم"، مشيرا كذلك الى اقتراح دعم المستشفيات الحكومية المقدّم من اللقاء الديمقراطي، و"نحن نلتقي معهم لدعم هذه المستشفيات خاصة وأن سلسلة الرتب والرواتب ليست مطبقة في المستشفيات العامة وموظفوها لم يحصلوا على حقوقهم ومستحقاتهم، ولذلك يجب ان يكون هناك نوع من الضغط والتحرك والقيام بحملة واسعة من التجمعات والاضرابات"، معلنا ايضا عن تحرك يوم الأربعاء المقبل للنقل البري.