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إقتصاد
بالأرقام.. هذا معدل البطالة في السعودية
Lebanon 24
01-04-2021
|
11:00
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أصدرت الهيئة العامة السعودية للإحصاء (GASTAT) نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2020، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأظهرت النتائج وفقاً لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين من واقع تقديرات مسح القوى العاملة إلى 7.4% في الربع الرابع من 2020 مقارنةً بـ 8.5% خلال الربع الثالث من نفس العام.
كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث)، حيث بلغ 12.6% في الربع الرابع من عام 2020، مقارنةً بـ 14.9% خلال الربع الثالث من نفس العام.
كما أظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور في المملكة من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الرابع من 2020 إلى 4% مقارنةً بـ 4.4% في الربع الثالث من نفس العام.
وانخفض معدل البطالة لإجمالي السكان الإناث من 24.6% في الربع الثالث من عام 2020 إلى 20.2% في الربع الرابع.
أما معدل البطالة للسعوديين الذكور فقد وصل إلى 7.1% مقارنةً بـ 7.9% في الربع الثالث من نفس العام، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديات 24.4% مقارنةً بـ 30.2% في الربع السابق، وذلك من واقع تقديرات مسح القوى العاملة.
وبحسب الهيئة فقد عكست إحصاءات سوق العمل للربع الرابع تحسناً ملحوظاً في مؤشرات القوى العاملة لسوق العمل بشكل عام، شملت انخفاض معدلات البطالة وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين وغير السعوديين شاملةً الذكور والإناث.
المصدر:
الحرة
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