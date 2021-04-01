البنزين انخفض.. هذه أسعار المحروقات الجديدة

انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 300 ليرة و98 أوكتان 200 ليرة والمازوت 700 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 39400 ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 40700 ليرة.

المازوت: 27300 ليرة