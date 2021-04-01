إقتصاد

البنزين انخفض.. هذه أسعار المحروقات الجديدة

Lebanon 24
01-04-2021 | 07:49
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انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 300 ليرة و98 أوكتان 200 ليرة والمازوت 700 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
بنزين 95 أوكتان: 39400 ليرة.
بنزين 98 أوكتان: 40700 ليرة.
المازوت: 27300 ليرة
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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