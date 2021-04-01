إقتصاد

انخفاض إضافي في أسعار المحروقات الأسبوع المقبل!

Lebanon 24
01-04-2021 | 09:26
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أوضح ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" أن "الانخفاض الذي شهدناه اليوم في أسعار المحروقات، سببه انخفاض عالمي في أسعار النفط وسنشهد انخفاضا إضافيا الاسبوع المقبل"، متمنيا أن "يترافق ذلك مع انخفاض في سعر صرف الدولار، والاسراع في تأليف الحكومة".

وعن قرار اتحادات النقل بالاضراب الاربعاء المقبل، قال: "نحن كنقابات ضمن اتحادات النقل، وأعتبر أن قرار الاتحاد ورئيسه بسام طليس سليم لناحية المطالب المحقة لقطاع النقل، وخصوصا موضوع المعاينة الميكانيكية".
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