إقتصاد

الدولار يتراجع.. والذهب ينتعش بعد انهيار كبير

Lebanon 24
01-04-2021 | 12:00
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تراجع الدولار الأميركي، اليوم الخميس، في بداية التعاملات الفورية، في الوقت الذي صعد فيه الذهب، بعد هبوطه لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

 

صعد المعدن الأصفر في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة ووصل إلى 1713.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0540 بتوقيت غرينتش، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

 

جاء ارتفاع الذهب، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ الثامن من آذار عند 1677.61 دولار أمس الأربعاء، وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1712.30 دولار للأوقية.

 

ونقلت "رويترز" عن جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى أواندا، قوله إن "الذهب ارتفع أثناء الليل بفعل تدفقات لإعادة موازنة المحافظ بنهاية الفصل، وبمساعدة من دولار أميركي أضعف وغياب النشاط المفاجئ في سوق السندات الأميركية بعد إعلان الرئيس بايدن عن أول تفاصيل بشأن حزمة البنية التحتية".

 

وهبط مؤشر الدولار بعدما بلغ أعلى مستوى في عدة أشهر أمس الأربعاء، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

المصدر: سبوتنيك
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