إقتصاد

ثروة أغنى أغنياء العالم تزيد خلال جائحة كورونا.. والنسبة هائلة!

Lebanon 24
01-04-2021 | 13:22
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زادت ثروة أصحاب المليارات في العالم البالغ عددهم 2365 مليارديرا 4 تريليونات دولار خلال العام الأول لجائحة كورونا، وفقا لتحليل أجراه برنامج عدم المساواة في معهد دراسات السياسة.

ووفق التحليل، بين 18 آذار 2020 و18 آذار 2021، قفزت الثروة التي يحتفظ بها المليارديرات في العالم من 8.04 تريليون دولار إلى 12.39 تريليون دولار. كما نمت الثروة الإجمالية لفئة المليارديرات في العالم بنسبة 54٪ خلال عام الوباء.

ووجدت الدراسة أن مؤسس موقع Amazon، جيف بيزوس، أغنى شخص في العالم، شهدت ثروته ارتفاعا إلى 178 مليار دولار، من 113 مليار دولار، أو 57٪ خلال تلك الفترة.

وأثارت زيادة ثروات أغنى أغنياء العالم دعوات لفرض "ضريبة ثروة" أو ضريبة إضافية تضاف إلى ضرائب الدخل العادية والأرباح الرأسمالية.

وفي هذ السياق، أرسلت أكثر من 80 نقابة ومنظمة ذات ميول يسارية رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن تحثه على رفض بعض التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، لأنهم يعتبرون أنها أفادت الأثرياء إلى حد كبير. كما دعوا إلى إضافة ضريبة بنسبة 10٪ على الدخل السنوي فوق مليوني دولار.

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