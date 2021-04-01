إقتصاد

ما جديد موضوع رواتب العاملين في برنامج الأسر الأكثر فقرا؟

Lebanon 24
01-04-2021 | 14:21
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صدر عن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر، البيان الآتي:

"بعد أن تمت معالجة موضوع رواتب العاملين في برنامج الأسر الأكثر فقرا في وزارة الشؤون الاجتماعية، وموضوع مستحقات الموظفين والعمال في الشركة المتعهدة لأعمال الصيانة في الجامعة اللبنانية - الحدث ووصول أكثر من 1500 عامل الى حل يؤمن قبض الاجور الشهرية المستحقة لهم، يتوجه رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر بالشكر الى كل الذين ساهموا بإنضاج هذا الحل في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ومعالي وزير التربية الأستاذ طارق مجذوب ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي مشرفية وديوان المحاسبة ورئيسه القاضي محمد بدران ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب طالبا من جميع المسؤولين التعاون مع الاتحاد العمالي العام في هذه الأيام العصيبة لتخفيف مآسي ومشاكل الطبقة العاملة وحل مشاكلها".
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