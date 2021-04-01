إقتصاد

إعلام مصرف لبنان: اجتماع افتراضي في 6 الحالي مع ألفاريز ومارسال ووزارة المال

Lebanon 24
01-04-2021 | 15:50
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أعلنت وحدة الاعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان أن "المجلس المركزي لمصرف لبنان أكد في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 10/2/2021 و24/3/2021، التزام المصرف بكامل أحكام القانون الرقم 200 تاريخ 29/12/2020 وبتعاونه مع شركة ألفاريز ومارسال، وبوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المال، وأنه على أتم الاستعداد لتأمين التسهيلات كافة التي تؤمن للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق".

أضاف البيان: "لقد تم تبليغ وزير المال بمضمون القرارين المذكورين أعلاه بتاريخ 15/2/2021 و29/3/2021، مع الإشارة إلى أنه تم تسليم كل الحسابات العائدة إلى مصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الأول 2020 الى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. وفي سياق التطور الإيجابي المتبع، سوف يتم عقد اجتماع افتراضي بتاريخ 6/4/2021، بين شركة ألفاريز ومارسال وبين مصرف لبنان ووزارة المال لمتابعة هذا الموضوع".
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