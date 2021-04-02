إقتصاد

لقاح كورونا يؤثر على أسعار النفط.. ومسوؤل يكشف العلاقة

Lebanon 24
02-04-2021 | 08:30
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تحدث ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي عن الوضع الراهن في سوق النفط العالمية التي تشهد ضغوطات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، في بداية اجتماع مجموعة "أوبك+" إن انتشار اللقاح ضد كورونا في العالم يسمح بالنظر بتفاؤل إلى مستقبل سوق النفط العالمية، لكن رغم ذلك هناك الكثير من الضبابية حول الوضع في أوروبا منذ الاجتماع السابق للمجموعة.

وأشار نوفاك إلى أن الوضع في سوق النفط قد تحسن منذ آخر اجتماع لمجموعة "أوبك+"، إذ تشهد السوق عجزا مقداره مليوني برميل يوميا.

ودعا نائب رئيس الوزراء الروسي دول مجموعة "أوبك+" للعمل على تفادي حدوث عجز كبير أو زيادة كبيرة في معروض النفط في السوق.

وتوقع المسؤول الروسي نمو الطلب العالمي على النفط بما يتراوح بين 5 ملايين و5.5 مليون برميل يوميا هذا العام 2021.

المصدر: روسيا اليوم
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