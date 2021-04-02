إقتصاد

مصرف شهير يشطب 1700 وظيفة

Lebanon 24
02-04-2021 | 10:00
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أعلن مصرف كوميرتس بنك الألماني أنه مستمر في شطب آلاف الوظائف.
وأوضح ثاني أكبر lwvt تجاري في ألمانيا أنه اتفق مع مجلس العاملين على "الشطب المتوافق مع المعايير الاجتماعية" لـ1700 وظيفة بدوام كامل بحلول نهاية 2021 عبر برنامج تطوعي.
يذكر أن المصرف يهدف إلى تقليص عدد الوظائف بدوام كامل لديه من نحو 40 إلى 32 ألف وظيفة بحلول نهاية 2024.
وقالت مديرة شؤون العاملين في المصرف زابينه شميتروت: "البرنامج التطوعي، خطوة مهمة نحو الشطب المطلوب للوظائف، وبهذا سنوفر على وجه السرعة الوسائل التي ستخفض قاعدة التكاليف في العام المقبل".
وحسب بيانات المصرف، سيتحمل كوميرتس بنك في الربع الأول نفقات تقارب 470 مليون يورو للتعويضات والتكاليف الأخرى لإعادة الهيكلة وتقليص شبكة الفروع الألمانية والمقار الخارجية.
وقدر المصرف إجمالي تكاليف إعادة الهيكلة التي ستستمر حتى 2024، بـ 1.8 مليار يورو.
المصدر: وكالات
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