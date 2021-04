ارتفعت العملة الرقمية Dogecoin بشكل صاروخي أمس الخميس، بعد تغريدة لرجل الأعمال الأميركي الشهير إيلون ماسك تحدث من خلالها عن العملة الرقمية.

وقال رجل الأعمال الشهير في تغريدة ، إنه سيرسل عملة Dogecoin إلى القمر.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021

وعقب ذلك قفزت العملة الرقمية بنحو 20%، وسجلت بحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو ارتفاعا بنسبة 18.53% إلى 0.0643 دولار.