إقتصاد

الليرة التركية تصعد من القاع بعد تعهد مفاجئ من المركزي

Lebanon 24
02-04-2021 | 18:00
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ارتفعت الليرة التركية ما يزيد عن 1% مقابل الدولار، الجمعة، بدعم من انخفاض في عوائد السندات الأميركية، بعد يوم من تعهد محافظ البنك المركزي الجديد بأن السياسة النقدية المشددة ستظل كما هي، وذلك عكس ما يشتهيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يصر على ضرورة خفض أسعار الفائدة وربط ذلك بخفض التضخم.

وصعدت الليرة إلى 7.9890 مقابل الدولار، من 8.1 عند الإغلاق أمس الخميس.

وتراجعت العملة إلى قرب مستويات قياسية متدنية في اذار، بعدما عين الرئيس رجب طيب أردوغان محافظا جديدا للبنك المركزي.

وحجم التداول في الجلسة هزيل بسبب عطلة في أوروبا وأماكن أخرى.

وسادت حالة من الفزع الأسواق التركية الأسبوع الماضي بعد قرار صادم للرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي ناجي إقبال، وتعيين شهاب قوجي أوغلو المصرفي السابق والنائب في الحزب الحاكم بدلا منه. وتكررت إقالات المحافظين 3 مرات في أقل من سنتين.

وأقيل كذلك نائب محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتينكايا من منصبه، بحسب مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء.
المصدر: العربية
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