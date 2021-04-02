إقتصاد

إتحادات النقل البري للسائقين: التزموا بقرار الاقفال وإلا..!

Lebanon 24
02-04-2021 | 13:51
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دعت إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في بيان، السائقين العموميين الى "التزام مضمون قرار اللجنة الوزارية الخاصة بجائحة كورونا والقاضي بالأقفال العام، أيام السبت، الأحد والاثنين، والتوقف عن العمل في هذه الأيام وعدم تعريض أنفسهم للملاحقة القانونية".
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النقل البري

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