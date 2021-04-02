نعمة: هذه الخطوات هامة لجذب الاستثمارات الى لبنان

شارك وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENA-OECD).

وألقى نعمة كلمة في الجلسة الاولى للمؤتمر تحت عنوان: "نموذج نمو جديد للتعافي بعد كوفيد 19 يحكم استثمارات الغد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، شدد فيها على أهمية الاصلاحات الهيكلية في ضوء الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الاقتصاد، لاسيما مع تدهور النمو وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وتحدث عن الاصلاحات على صعيد الحوكمة واستقلالية القضاء ومحاربة الفساد، نظرا لاهميتها في جذب الاستثمارات الى لبنان، بالاضافة الى الاصلاحات المطلوبة لخلق بيئة مؤاتية للاعمال كإقرار قانون المنافسة والقوانين الاخرى التي تعول عليها القطاعات الاقتصادية للنمو.

وشدد نعمة على "ضرورة إشراك المرأة في الحياة الاقتصادية لما لذلك من فائدة كبيرة تعود على الاقتصاد"، مثنيا على "أهمية التعاون المثمر والدائم بين لبنان ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".