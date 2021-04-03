تحذير من "البنك الدولي": الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتضخّم!

حذر "البنك الدولي" في تقرير له، أمس الجمعة، من أنّ الدَّيْن العام لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتضخّم ويمثل 54% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام، مقابل 46% في 2019، بسبب تداعيات فيروس "كورونا".

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن "البنك الدولي" إشارته إلى أنّ سبب "زيادة الديون بشكل كبير" التي شهدتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هو "الاقتراض بشكل كبير لتمويل تكاليف الرعاية الصحية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية"، مبيناً أنّ "حجم دَيْن الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93% من إجمالي ناتجها المحلي في 2021".

هذا وأكد "البنك الدولي" توصيته بالإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية (جائحة كورونا)، معتبراً أن "مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض، سيبقيان ضرورة ملحة في الوقت الحالي".



وقال: "لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، طالما استمرت الجائحة".