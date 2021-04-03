إقتصاد

تراجع في سعر صرف الدولار.. كيف أقفل مساء اليوم؟

Lebanon 24
03-04-2021 | 19:49
A-
A+
Doc-P-809513-637530763182523365.jpg
Doc-P-809513-637530763182523365.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت:
- 11600 للمبيع
- 11650 للشراء
مواضيع ذات صلة
الدولار "يرتفع" في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
lebanon 24
05/04/2021 02:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
lebanon 24
05/04/2021 02:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذه الأسباب انخفض الدولار.. ماذا عن مصيره بزمن رفع الدعم؟
lebanon 24
05/04/2021 02:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
في اليوم الأول من الاقفال العام.. الدولار يرتفع
lebanon 24
05/04/2021 02:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

الاسعار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:58 | 2021-04-04
23:00 | 2021-04-04
21:17 | 2021-04-04
21:00 | 2021-04-04
19:00 | 2021-04-04
17:25 | 2021-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website