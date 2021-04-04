إقتصاد

البنك الدولي للبنانيين: ساعدوا أنفسكم كي نساعدكم

Lebanon 24
04-04-2021 | 06:08
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قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، إنه يتعين على لبنان أن يكون على استعداد لتنفيذ بعض التغييرات الحقيقية من أجل الحصول على مساعدات تمويلية دولية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف بلحاج، في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» للأنباء: «لبنان بحاجة إلى مساعدة نفسه، حتى نتمكن من مساعدته»، مضيفاً: «لسوء الحظ، حتى الآن، لم يكن لبنان مهتماً أو راغباً أو قادراً على مساعدة نفسه».
وقال بلحاج: «إنها مأساة، ما نحاول القيام به في لبنان هو الالتفاف حول الأنظمة الحكومية ومحاولة مساعدة الشعب بشكل مباشر، من خلال التحويلات النقدية غير المشروطة لأنك عندما تنظر إلى لبنان اليوم، نقترب من فقر بنسبة 50%».
ووصل معدل التضخم السنوي في لبنان إلى مستوى قياسي مرتفع، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 400% في كانون الأول، مما يسلّط الضوء على التأثير الجذري على المستهلكين والشركات جراء أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد منذ عقود.
 
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