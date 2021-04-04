إقتصاد

عجز الميزان التجاري لمصر ينخفض 18%

Lebanon 24
04-04-2021 | 21:00
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تراجعت قيـمة العجــز في الميـزان التجــاري المصري إلى 3.15 مليــار دولار خـــلال شهر كانون الاول2021، مقابل 3.85 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن عام 2020، بنسبــة انخفاض قدرها 17.9%، وفقاً لبيانات النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية يناير 2021 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

والميزان التجاري، هو عبارة عن بيان إحصائي يوضح الفرق بين قيمة واردات وصادرات البلد، وهو من المؤشرات الاقتصادية الهامة، كما أنه أحد مدخلات الناتج المحلي للدول.

الصادرات
انخفضت قيمـة الصــادرات بنسبـة 8.4%، لتصل إلى 2.50 مليــار دولار خـلال شهــر كانون الاول 2021، مقابل 2.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها، منتجــات البتــرول بنسبة 2.5%، والبترول الخام بنسبة 11.9%، والملابس الجاهزة بنسبة 8% والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 2.3%.

في المقابل، ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال كانون الاول الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا أسمـدة بنسبة 19.3%، والفـواكه الطازجــة بنسبة 17.9%، واللدائـن بأشكالهـا الأوليــة بنسبة 11.5%، والسجاد والكليم 7.1%.

الواردات
تراجعت قيمة الـــواردات بنسبــة 13.9%، حــيث بلغـــت 5.65 مليار دولار خـلال شهر يناير 2021 مقابل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها، منتجات البترول بنسبة 9.5%، وسيارات الركوب بنسبة 14.1%، المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبـــة 3.7%، والبترول الخام بنسبة 53.7%.

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال يناير 2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها، فول الصويا بنسبة 162.4%، ذرة بنسبــة 43.9%، اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 18.9%، والأدوية والمحضرات الصيدلة بنسبة 12%.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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