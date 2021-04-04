16
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
عجز الميزان التجاري لمصر ينخفض 18%
Lebanon 24
04-04-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت قيـمة العجــز في الميـزان التجــاري المصري إلى 3.15 مليــار دولار خـــلال شهر كانون الاول2021، مقابل 3.85 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن عام 2020، بنسبــة انخفاض قدرها 17.9%، وفقاً لبيانات النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية يناير 2021 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.
والميزان التجاري، هو عبارة عن بيان إحصائي يوضح الفرق بين قيمة واردات وصادرات البلد، وهو من المؤشرات الاقتصادية الهامة، كما أنه أحد مدخلات الناتج المحلي للدول.
الصادرات
انخفضت قيمـة الصــادرات بنسبـة 8.4%، لتصل إلى 2.50 مليــار دولار خـلال شهــر كانون الاول 2021، مقابل 2.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها، منتجــات البتــرول بنسبة 2.5%، والبترول الخام بنسبة 11.9%، والملابس الجاهزة بنسبة 8% والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 2.3%.
في المقابل، ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال كانون الاول الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا أسمـدة بنسبة 19.3%، والفـواكه الطازجــة بنسبة 17.9%، واللدائـن بأشكالهـا الأوليــة بنسبة 11.5%، والسجاد والكليم 7.1%.
الواردات
تراجعت قيمة الـــواردات بنسبــة 13.9%، حــيث بلغـــت 5.65 مليار دولار خـلال شهر يناير 2021 مقابل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها، منتجات البترول بنسبة 9.5%، وسيارات الركوب بنسبة 14.1%، المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبـــة 3.7%، والبترول الخام بنسبة 53.7%.
وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال يناير 2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها، فول الصويا بنسبة 162.4%، ذرة بنسبــة 43.9%، اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 18.9%، والأدوية والمحضرات الصيدلة بنسبة 12%.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
تابع
الأكثر قراءة
نانسي عجرم تحتفل بالفصح مع بناتها.. شاهدوا ماذا فعلت ليا (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تحتفل بالفصح مع بناتها.. شاهدوا ماذا فعلت ليا (فيديو)
09:00 | 2021-04-04
04/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الأسباب انخفض الدولار.. ماذا عن مصيره بزمن رفع الدعم؟
Lebanon 24
لهذه الأسباب انخفض الدولار.. ماذا عن مصيره بزمن رفع الدعم؟
13:00 | 2021-04-04
04/04/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثث 3 شقيقات لبنانيات على الشاطئ السوري.. 3 فرضيات
Lebanon 24
العثور على جثث 3 شقيقات لبنانيات على الشاطئ السوري.. 3 فرضيات
15:52 | 2021-04-04
04/04/2021 03:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يرتفع" في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار "يرتفع" في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:17 | 2021-04-04
04/04/2021 09:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح رسمي من السعودية حول "دعم لبنان والحريري"
Lebanon 24
تصريح رسمي من السعودية حول "دعم لبنان والحريري"
16:42 | 2021-04-04
04/04/2021 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
23:58 | 2021-04-04
مرتضى: لاعتماد البطاقات التموينية للأسر المحتاجة وضبط الهدر
23:00 | 2021-04-04
إيرادات سلطنة عمان النفطية تنخفض 35%
21:17 | 2021-04-04
الدولار "يرتفع" في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
19:00 | 2021-04-04
كيف ينظر كردستان العراق إلى موازنة بغداد؟
17:25 | 2021-04-04
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
15:00 | 2021-04-04
شركة نفط إيطالية تتجه لوقف نشاطها في تونس
فيديو
مشاهد خطيرة.. سائقة تنجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارتها 4 مرات في سباق بالسعودية (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد خطيرة.. سائقة تنجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارتها 4 مرات في سباق بالسعودية (فيديو)
12:00 | 2021-04-04
05/04/2021 02:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا "كوّم" الرصاص لصا يسطو على لبناني في البرازيل (فيديو)
Lebanon 24
هكذا "كوّم" الرصاص لصا يسطو على لبناني في البرازيل (فيديو)
10:27 | 2021-04-04
05/04/2021 02:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. كلبٌ يسرق "الميكروفون" من يد مراسلة تلفزيونية (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. كلبٌ يسرق "الميكروفون" من يد مراسلة تلفزيونية (فيديو)
15:00 | 2021-04-03
05/04/2021 02:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact