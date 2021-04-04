16
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
إيرادات سلطنة عمان النفطية تنخفض 35%
Lebanon 24
04-04-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ظهرت بيانات رسمية أن الميزانية العامة لسلطنة عمان، انخفاض الإيرادات المالية للميزانية العامة للسلطنة خلال أول شهرين من العام الجاري 2012، بسبب هبوط صافي الإيرادات النفطية بنسبة 35% من جملة الإيرادات، متأثرة في ذلك بانخفاض أسعار النفط عالميًا نتيجة لتفشي جائحة "كوفيد-19".
وسجلت الميزانية العام للسلطنة، انخفاضًا في الإنفاق العام بنسبة 8.8% حتى نهاية فبراير 2021، مقارنة بذات الفترة من عام 2020، وذلك رغم ارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة 8.1%.
وعزت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، سبب تراجع الإنفاق العام في السلطنة، إلى عدة أسباب من بينها انخفاض الإنفاق على بعض موازنات الوحدات الحكومية، مشيرة إلى أن قيمة العجز حتى نهاية شهر فبراير الماضي بلغت نحو 456.6 مليون ريال (الريال يعادل 2.6 دولار).
وبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة حتى نهاية شهر فبراير الماضي 1.92 مليار ريال، مسجلة انخفاضًا بنسبة 21.6% مقارنة بجملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية فبراير 2020.
وبحسب النشرة، سجلت الميزانية حتى نهاية فبراير الماضي انخفاضًا في إيرادات الغاز بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وبلغت صافي الإيرادات النفطية المستلمة للحكومة حتى نهاية شهر فبراير الماضي حوالي 603.4 مليون ريال، وذلك بعد خصم حصص الشركاء وفق اتفاقيات الاستكشاف وتقاسم الإنتاج.
تابع
الأكثر قراءة
نانسي عجرم تحتفل بالفصح مع بناتها.. شاهدوا ماذا فعلت ليا (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تحتفل بالفصح مع بناتها.. شاهدوا ماذا فعلت ليا (فيديو)
09:00 | 2021-04-04
04/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الأسباب انخفض الدولار.. ماذا عن مصيره بزمن رفع الدعم؟
Lebanon 24
لهذه الأسباب انخفض الدولار.. ماذا عن مصيره بزمن رفع الدعم؟
13:00 | 2021-04-04
04/04/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثث 3 شقيقات لبنانيات على الشاطئ السوري.. 3 فرضيات
Lebanon 24
العثور على جثث 3 شقيقات لبنانيات على الشاطئ السوري.. 3 فرضيات
15:52 | 2021-04-04
04/04/2021 03:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يرتفع" في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار "يرتفع" في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:17 | 2021-04-04
04/04/2021 09:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح رسمي من السعودية حول "دعم لبنان والحريري"
Lebanon 24
تصريح رسمي من السعودية حول "دعم لبنان والحريري"
16:42 | 2021-04-04
04/04/2021 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
23:58 | 2021-04-04
مرتضى: لاعتماد البطاقات التموينية للأسر المحتاجة وضبط الهدر
21:17 | 2021-04-04
الدولار "يرتفع" في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:00 | 2021-04-04
عجز الميزان التجاري لمصر ينخفض 18%
19:00 | 2021-04-04
كيف ينظر كردستان العراق إلى موازنة بغداد؟
17:25 | 2021-04-04
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
15:00 | 2021-04-04
شركة نفط إيطالية تتجه لوقف نشاطها في تونس
فيديو
مشاهد خطيرة.. سائقة تنجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارتها 4 مرات في سباق بالسعودية (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد خطيرة.. سائقة تنجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارتها 4 مرات في سباق بالسعودية (فيديو)
12:00 | 2021-04-04
05/04/2021 02:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا "كوّم" الرصاص لصا يسطو على لبناني في البرازيل (فيديو)
Lebanon 24
هكذا "كوّم" الرصاص لصا يسطو على لبناني في البرازيل (فيديو)
10:27 | 2021-04-04
05/04/2021 02:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. كلبٌ يسرق "الميكروفون" من يد مراسلة تلفزيونية (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. كلبٌ يسرق "الميكروفون" من يد مراسلة تلفزيونية (فيديو)
15:00 | 2021-04-03
05/04/2021 02:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact