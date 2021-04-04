إقتصاد

إيرادات سلطنة عمان النفطية تنخفض 35%

Lebanon 24
04-04-2021 | 23:00
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ظهرت بيانات رسمية أن الميزانية العامة لسلطنة عمان، انخفاض الإيرادات المالية للميزانية العامة للسلطنة خلال أول شهرين من العام الجاري 2012، بسبب هبوط صافي الإيرادات النفطية بنسبة 35% من جملة الإيرادات، متأثرة في ذلك بانخفاض أسعار النفط عالميًا نتيجة لتفشي جائحة "كوفيد-19".

وسجلت الميزانية العام للسلطنة، انخفاضًا في الإنفاق العام بنسبة 8.8% حتى نهاية فبراير 2021، مقارنة بذات الفترة من عام 2020، وذلك رغم ارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة 8.1%.

وعزت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، سبب تراجع الإنفاق العام في السلطنة، إلى عدة أسباب من بينها انخفاض الإنفاق على بعض موازنات الوحدات الحكومية، مشيرة إلى أن قيمة العجز حتى نهاية شهر فبراير الماضي بلغت نحو 456.6 مليون ريال (الريال يعادل 2.6 دولار).

وبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة حتى نهاية شهر فبراير الماضي 1.92 مليار ريال، مسجلة انخفاضًا بنسبة 21.6% مقارنة بجملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية فبراير 2020.

وبحسب النشرة، سجلت الميزانية حتى نهاية فبراير الماضي انخفاضًا في إيرادات الغاز بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وبلغت صافي الإيرادات النفطية المستلمة للحكومة حتى نهاية شهر فبراير الماضي حوالي 603.4 مليون ريال، وذلك بعد خصم حصص الشركاء وفق اتفاقيات الاستكشاف وتقاسم الإنتاج.
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