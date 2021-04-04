إقتصاد

مرتضى: لاعتماد البطاقات التموينية للأسر المحتاجة وضبط الهدر

Lebanon 24
04-04-2021 | 23:58
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دعا وزير الزراعة الدكتور عباس مرتضى "رؤساء البلديات على امتداد مساحة الأراضي اللبنانية لضرورة القيام بواجبتهم بضبط الأسعار في نطاق بلدياتهم وابلاغ وزارة الإقتصاد عن اي مخالفات، خاصة اننا في موسم اعياد وعلى بعد ايام قليلة من شهر رمضان المبارك".


وقال لبرنامج السلطة الرابعة عبر شاشة الـ "NBN": "الكوتا القليلة المخصصة لإستيراد اللحوم الحية، لا تسمح بدخول مستوردين جدد على قطاع المواشي، وبالتالي تعزز احتكار وسيطرة الكارتيلات على هذا القطاع. لذلك فالمطلوب من الجهات الرقابية اعتماد سياسة التتبع من البائع إلى التاجر إلى المستورد في مختلف القطاعات التي يشملها الدعم، مع الأخذ بعين الإعتبار النقص في عديد فرق حماية المستهلك التابعة لوزارة الإقتصاد مما يستدعي تضافر الجهود الرسمية في هذا المجال، وامام صعوبة اعتماد هذه السياسة فليتم اعتماد البطاقات التموينية للأسر المحتاجة، بحيث يضبط الهدر ويصل الدعم الى مستحقيه".


وأكد مرتضى أن "تواتر الأخبار والتصريحات عن إمكانية ايقاف الدعم، يدفع بعض التجار إلى تخزين واحتكار المواد المدعومة، ويتسبب بتهافت المواطنين لشراء وتخزين هذه المواد".


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