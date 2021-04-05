20
o
بيروت
24
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الـديـن الـعام اللبنانـي يبقى المُشكلة الأساسية في أي حــلّ مُستقبلي
Lebanon 24
05-04-2021
|
05:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب البروفيسور جاسم عجاقة في " الديار": إنعاشاً للذاكرة الاقتصادية نستذكر أصل أو السبب الأساسي للأوضاع المتردية الحالية التي نعيشها والتي أفرزت ـ ولا تزال - كمّا هائلا من المشاكل على جميع الأصعدة في لبنان ألا وهي مُشكلة الدين العام اللبناني. فهو سيبقى عقبة أساسية أمام تخطّي الواقع الاقتصادي والمالي والنقدي الذي يُواجهه لبنان. فهذا الدين الذي بلغ 96 مليار دولار أميركي (على أساس دولار 1507.5) لا يُمكن التنصّل منه خصوصًا أن ما يُقارب 15 مليار دولار أميركي منها خارجي والباقي هي ديون داخلية مصدرها الأساسي ودائع المودعين. من هذا المنطلق، هناك علامات إستفهام كبيرة حول أي خطّة سيتمّ وضعها لإعادة هيكلة الدين العام.
وبالنظر إلى هيكلية الدين العام نرى أنه ذو شقين، داخلي وخارجي، بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي. إن مبلغ المستحقات الخارجية بالدولار الأميركي هو 11.8 مليار دولار أميركي (+ بضعة مليارات من ديون مؤتمرات باريس) وصفر بالليرة اللبنانية، في حين أن المستحقات الداخلية هي 36 مليار دولار أميركي بالعملة الصعبة و80.6 تريليون ليرة بالعملة الوطنية.
إذًا ومما تقدّم، نرى أن القسم الأكبر من هذا الدين هو داخلي وبالتالي هناك إلزامية مُعالجة الديون بشكل يضمن مصلحة المواطن اللبناني بحكم أن المورد الأساسي هو الودائع.
المصدر: الديار
تابع
الأكثر قراءة
عاصفة من نوع آخر تضرب البلاد... الزموا المنازل لتجنب التداعيات!
Lebanon 24
عاصفة من نوع آخر تضرب البلاد... الزموا المنازل لتجنب التداعيات!
11:00 | 2021-04-05
05/04/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي ضحية مقلب.. والمنفذون 5 فنانين (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي ضحية مقلب.. والمنفذون 5 فنانين (فيديو)
09:00 | 2021-04-05
05/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حبس أنفاس في ربع الساعة الأخير.. الحكومة على نار التسوية
Lebanon 24
حبس أنفاس في ربع الساعة الأخير.. الحكومة على نار التسوية
08:00 | 2021-04-05
05/04/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك من جديد.. هذا هو الحدث الأكبر (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك من جديد.. هذا هو الحدث الأكبر (فيديو)
15:00 | 2021-04-05
05/04/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح هام من وزير الصحة عن لقاح "أسترازينيكا".. ما الجديد؟
Lebanon 24
تصريح هام من وزير الصحة عن لقاح "أسترازينيكا".. ما الجديد؟
23:39 | 2021-04-04
04/04/2021 11:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
21:02 | 2021-04-05
"انخفاض طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:00 | 2021-04-05
تصريح يثير التساؤل.. هل تنتهج مصر سياسة بيع الأصول؟
18:00 | 2021-04-05
بورصة دبي للطاقة تطلق منصة تداول لخامات شرق أوسطية
17:58 | 2021-04-05
أبو سليمان: لشراء جزء من سندات اليوروبنودز بعد تدني أسعارها
16:45 | 2021-04-05
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
15:10 | 2021-04-05
صدمة قوية تنتظر عملات الأسواق الناشئة.. ما مصدرها هذه المرة؟
فيديو
بسن الـ99 تقود دبابة.. تعرّفوا إلى الجدة الفولاذية (فيديو)
Lebanon 24
بسن الـ99 تقود دبابة.. تعرّفوا إلى الجدة الفولاذية (فيديو)
11:36 | 2021-04-05
05/04/2021 21:37:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد خطيرة.. سائقة تنجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارتها 4 مرات في سباق بالسعودية (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد خطيرة.. سائقة تنجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارتها 4 مرات في سباق بالسعودية (فيديو)
12:00 | 2021-04-04
05/04/2021 21:37:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا "كوّم" الرصاص لصا يسطو على لبناني في البرازيل (فيديو)
Lebanon 24
هكذا "كوّم" الرصاص لصا يسطو على لبناني في البرازيل (فيديو)
10:27 | 2021-04-04
05/04/2021 21:37:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact