إقتصاد

الاسعار في السوبرماركت سترتفع إذا

Lebanon 24
05-04-2021 | 11:50
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اكّد نقيب اصحاب السوبرماركت في لبنان نبيل فهد في حديث له عبر "الجديد"، ان "الاسعار في السوبرماركت سترتفع أكثر إذا إستمر إرتفاع سعر صرف الدولار".
 
وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً طفيفاً في السوق الموازية صباح اليوم، مع استمرار عطلة عيد الفصح.

وفي التفاصيل أنّ الدولار سجل 11950 ليرة للبيع و12050 ليرة للشراء، بعد بلوغه 12000 ليرة مساء أمس، بحسب ما أفادت إذاعة "صوت كل لبنان". 
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