إقتصاد

بورصة دبي للطاقة تطلق منصة تداول لخامات شرق أوسطية

Lebanon 24
05-04-2021 | 18:00
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أفادت وكالة "رويترز" بأن بورصة دبي للطاقة أطلقت اليوم منصة تداول للشركات لتنفيذ التعاملات خارج البورصة لسبعة خامات شرق أوسطية مسعرة، مقابل العقود الآجلة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة".

وقالت في بيان إن "الخامات السبعة هي: دبي، زاكوم العلوي، مربان، البصرة الخفيف، البصرة الثقيل، الشاهين والخام العماني".
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