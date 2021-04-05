تصريح يثير التساؤل.. هل تنتهج مصر سياسة بيع الأصول؟

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام المصري دعم الحكومة لقطاع التطوير العقاري، وتوفير البنية الأساسية، والشراكة المثمرة مع القطاع الخاص في مجال التنمية العمرانية، وذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم الاقتصادي تحت عنوان "جذب الاستثمارات الخارجية للتنمية العمرانية".وقال توفيق، في بيان صادر اليوم الاثنين، إن وزارة قطاع الأعمال العام لا تنتهج سياسة لبيع الأصول وإنما حريصة على الشراكة في تنمية تطوير الأصول وتعظيم العوائد منها.وأضاف أنه سيتم طرح حصص من 2-3 شركات حكومية في بورصة مصر خلال الربع الثالث من العام الحالي.