إقتصاد

عقود النفط تزيد من خسائرها وتهبط بأكثر من 2 بالمئة

Lebanon 24
05-04-2021 | 23:00
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زادت أسعار النفط من خسائرها اليوم، إذ هبطت بأكثر من 2%، لاغية مكاسب حققتها في الجلسة السابقة والتي كانت مدعومة من قرار "أوبك+" بشأن التخفيف التدريجي لبعض قيودها على الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 2.51% إلى 59.91 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.48% إلى 63.25 دولار للبرميل.

وقبل ذلك كانت أسعار النفط قد سجلت خلال التعاملات هبوطا بنسبة 1.5% بعد ارتفاع تم تسجيله الأسبوع الماضي عقب قرار "أوبك+" التخفيف التدريجي لبعض قيودها على الإنتاج بين مايو ويوليو من العام الجاري.

وكانت عقود كلا الخامين قد جرت تسويتها بارتفاع أكثر من دولارين للبرميل يوم الخميس الماضي، إذ اعتبر المستثمرون أن قرار "أوبك+" تأكيد على تعاف يقوده الطلب.

واتفقت دول مجموعة "أوبك+" على تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميا في مايو المقبل و350 ألف برميل يوميا أخرى في يونيو المقبل وحوالي 400 ألف برميل في تموز المقبل.

المصدر: روسيا اليوم
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