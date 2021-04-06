صيغة موحّدة لترشيد الدعم ولا مفرّ من بطاقة تمويلية

كتب اكرم حمدان في" نداء الوطن": بعدما كشف مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال عن أن لا ترشيد للدعم من دون بطاقة تمويلية، وأن هناك عملاً يجرى للتوصّل إلى صيغة تُنجز بالتزامن بين إنجاز البطاقة والترشيد سيّما وأنّ هناك قراراً إستراتيجياً عند الرئيس حسان دياب في هذا المجال، بات السؤال عن السيناريو أو السيناريوات التي يمكن أن تُعتمد في هذا المجال، وما هو الوقت الممكن أو المتاح أمام هذا الخيار الذي بات لا مفرّ منه؟

وعلمت "نداء الوطن" أنّ صيغة التزامن التي يجرى العمل عليها هي توحيد ودمج السيناريوات الأربعة الأساسية التي كانت أعدّتها الحكومة والتي يجرى العمل عليها بشكل جدّي، ولا تحتاج إلى فترة طويلة لكي تُنجز.

وتقوم هذه الصيغة الموحدة، وفق مصادرالسراي الحكومي، على ربط قيمة البطاقة التمويلية بنسبة تخفيض الدعم، بمعنى أنّه إذا تمّ على سبيل المثال لا الحصر تخصيص مبلغ 50 ألف ليرة لبنانية شهرياً للشخص كبدل بنزين، يمكن عندها أن يتمّ تخفيض الدعم على البنزين بنسبة مئوية موازية لهذا المبلغ.

وإذ تؤكّد المصادر أن تمويل البطاقة مؤمّن بالليرة اللبنانية بعدما وصلت قيمة البنكنوت المطبوعة إلى 30 تريليون ليرة وهي تساوي ثلاثة أضعاف قيمة أو حاجة السوق، تشير إلى أنّ هذه الصيغة تحتاج إلى نحو شهرين أو شهرين ونصف الشهر بعد إقرارها من مجلس النواب.